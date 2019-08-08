قائد الحرس الثوري: أي حرب على إيران ستشكل تهديدا لأنظمة سياسية في المنطقة

2019/08/08 | 11:49

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بغداد اليوم - متابعة

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ، الخميس 8 اب 2019 ، إن أي حرب على إيران ستشكل تهديدا لأنظمة سياسية في المنطقة.

يتبع ..........

بغداد اليوم.



- بغداد

استبعد القيادي في تحالف سائرون طلعت كريم، الخميس 8 اب 2019، ان تجري الجهات الحكومية تحقيقات مع الشخصيات السياسية التي التقطت صوراً مع (حجي حمزة الشمري) زعيم اكبر مافيا بالعراق، لمعرفة سبب لقاءها به والهدف ونوع علاقتها بالشمري.

بغداد اليوم- ديالى

حذر مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس (8 اب 2019)، مما اسماها "الخاصرة الزراعية" التي تهدد أمن ثاني أكبر مدن المحافظة.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة)، عدنان التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- بغداد

انتقدت النائبة عن دولة القانون، عالية نصيف، الخميس (08 اب 2019)، قرار الحكومة استحداث مفتشين عموميين جدد في الوزارات والهيئات بدلاً من تقليص اعدادهم، مبينة ان من اعطى المشورة لرئيس الوزراء بزيادة اعدادهم هو شخص منتفع وانتهازي .

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