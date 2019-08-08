2019/08/08 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد وزير الشباب والرياضة، د.احمد رياض، اليوم الخميس ان “من حق العراق اللعب على ارضه وفي البصرة على وجه الخصوص”، مبيناً أن “الاعذار والتبريرات غير مقبولة بالنسبة لنا”.فيما اكد في تصريح اطلعت عليه “خطة برس” ان هناك “وفدا سيزور البصرة يوم ١٤ من هذا الشهر لتقييم المحافظة امنيا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الشباب يؤكد أحقية العراق اللعب على أرضه وكالة خطوة برس.

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