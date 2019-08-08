2019/08/08 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس استنكرت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، حرق مشروع دواجن الديوانية، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الأفعال، وأن الحريق “تخريب” لاقتصاد البلاد.وقال وزير الزراعة صالح الحسني، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء من يقوم بأعمال الحرق، وسنواصل العمل لدعم كافة مشاريع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة تتوعد بمحاسبة المتسببين بحرائق الدواجن وكالة خطوة برس.

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