2019/08/08 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من السفن التجارية، إرسال خطط النقل في الخليج مسبقا إلى واشنطن ولندن، داعية الطواقم البحرية إلى عدم مقاومة أي “جهة إيرانية” بالقوة.قال تقرير استشاري حول تهديدات إيران صادر عن الإدارة البحرية الأمريكية، إنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي إرسال خطط المرور الخاصة بها عبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطوة أمريكية جديدة في مضيق هرمز: أبلغونا مساركم ولا تقاوموا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطوة أمريكية جديدة في مضيق هرمز: أبلغونا مساركم ولا تقاوموا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطوة أمريكية جديدة في مضيق هرمز: أبلغونا مساركم ولا تقاوموا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).