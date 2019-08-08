إبراهيم جركس - الفلسفة النصيرية-العلوية [4]: المكوّن الفارسي في العقيدة النصيرية-العلوية[ج2]

2019/08/08 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس إنّ تفوّق الفرس على العرب يظهر بشكل جليّ في التأكيد على حفظهم وصونهم للسر الذي ائتمنهم عليه الله، أي سر النار والنور كوسيط يُظْهِرُ عبره الله نفسه للمؤمن العارف.يمدح الطبراني الفرس ويثني عليهم خلال حديثه عن عيد النوروز لإدراكهم الخواص الباطنية للنار والنور.وللتوكيد على فكرة نار/نور يترجم المؤلّف كلمة "نوروز" الفارسية بمعنى "يوم جديد"[1]، مع أنّه كان يعلم معناها الحقيقي، حيث أنّها مشتقّة من كلمتي......

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