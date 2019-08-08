اعتقال عصابة للسطو المسلح سرقت 330 مليون دينار من صيرفة ومنزل بمحافظتين عراقيتين

2019/08/08 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت يوم الخميس عن قيام خلية الصقور الاستخبارية بتنفيذ عمليتين نوعية

وقالت المديرية في بيان اليوم ان "خلية الصقور الاستخبارية في النجف تمكنت من القاء القبض على متهم هارب من سجن بادوش قام برتكاب جرائم سطو مسلح وقتل في المحافظة بعد هروبه من السجن والقبض على شقيقه في محافظة الكوت المحكوم ٢٠ سنة غيابيا ومتهم بجرائم قتل وسطو مسلح" .

وفي عمليه ثانيه نفذتها الصقور قالت المديرية ان الخلية تمكنت من القاء القبض على عناصر لعصابة سطو مسلح ارتكبوا جرائم السطو على احدى الصيرفات في محافظة المثنى وسرقة مبلغ اكثر من ٣٠٠ مليون دينار والسطو المسلح على احد الدور في قضاء المناذرة وسرقة مبلغ ٣٠ مليون دينار وتم احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ".

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