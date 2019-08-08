القبض على مطلقي عيارات نارية في حفل زفاف بقضاء الزبير في البصرة

2019/08/08 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت الاجهزة الامنية القبض على عدد من الاشخاص على اثر اطلاق عيارات نارية بالهواء خلال حفل زفاف في قضاء الزبير غربي البصرة .وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان ” بعد ورود اخبار عن اطلاق نار كثيف ، تم القاء القبض على عدد من المتهمين وضبطت بندقيتان نوع (كلاشنكوف) ،وتمت احالتهم الى الجهات المختصة […]

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