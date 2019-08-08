2019/08/08 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد تحالف الفتح الذي يرأسه القيادي البارز في الحشد هادي العامري، بان علاقة الحشد برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي جيدة .

وقال القيادي في التحالف

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