رئاسة الاركان ترد على البنتاغون الامريكي بشان عودة داعش الى العراق وسوريا

2019/08/08 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال نائب رئيس أركان الجيش الفريق الركن، عبد الأمير يار الله، في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، إن" عصابات داعش لن تتمكن من العودة بالرغم من عملياتها الإرهابية هنا أو هناك"، مؤكدا، ان" داعش سيطر على ثلث العراق لمدة (3) سنوات، وافكاره موجودة لغاية الان".واضاف، ان" قدرة الاجهزة الامنية على القضاء على كل ما يظهر من قبل التنظيم"، مبيناً أن "داعش سيستمر بالظهور لكن ليس بالمستوى الذي سيؤثر على العراق".واشار يار الله الى ان" الجهود بين جميع صنوف الاجهزة الامنية والحشد الشعبي متظاهرة هناك، والحدود مؤمنة"، مؤكداً أن "داعش لن يستطيع العودة، وقادرين على القضاء على كل ما يظهر من التنظيم".انتهى..م.م

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