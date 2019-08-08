2019/08/08 | 12:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة مراقبة الاداء الحكومي: تقرير الحكومة قدم انجاز 79% لكننا وجدنا النسبة 39% فقط) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لجنة مراقبة الاداء الحكومي: تقرير الحكومة قدم انجاز 79% لكننا و
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لجنة مراقبة الاداء الحكومي: تقرير الحكومة قدم انجاز 79% لكننا وجدنا النسبة 39% فقط
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة مراقبة الاداء الحكومي: تقرير الحكومة قدم انجاز 79% لكننا وجدنا النسبة 39% فقط) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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