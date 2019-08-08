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لجنة مراقبة الاداء الحكومي: تقرير الحكومة قدم انجاز 79‎%‎ لكننا وجدنا النسبة 39‎%‎ فقط


لجنة مراقبة الاداء الحكومي: تقرير الحكومة قدم انجاز 79‎%‎ لكننا وجدنا النسبة 39‎%‎ فقط
2019/08/08 | 12:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

لجنة مراقبة الاداء الحكومي: تقرير الحكومة قدم انجاز 79‎%‎ لكننا و

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لجنة مراقبة الاداء الحكومي: تقرير الحكومة قدم انجاز 79‎%‎ لكننا وجدنا النسبة 39‎%‎ فقط

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