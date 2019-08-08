جمرك طريبيل الحدودي يسجل إيراداً يومياً تجاوز المليار دينار

2019/08/08 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الخميس، ان جمرك طريبيل الحدودي سجل إيراداً يومياً تجاوز المليار دينار.





وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطات الجمركية في جمرك مطار البصرة الدولي حجزت أجهزة لطباعة الهويات كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها للبلد عن طريق صالات المسافرين دون استحصال الموافقات الرسمية”.

وأشارت الى انها ، أنها “قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ لمخالفتها الضوابط والتعليمات الجمركية”.

وفي سياق منفصل، ذكرت الهيئة، ان “مركز جمرك طريبيل الحدودي سجل يوم أمس الأربعاء إيراداً يومياً فاق المليار دينار”.

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