وزارة العمل تعلن إطلاق عيدية الاضحى

2019/08/08 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، إطلاق عيدية الاضحى للمشمولين بالرعاية الاجتماعية والبالغة ١٠٠ ألف دينار.





وقال وزير العمل باسم عبد الزمان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم اطلاق عيدية الاضحى البالغة ١٠٠ الف دينار لاكثر من مليون و٢٠٠ الف اسرة مستفيدة من راتب الاعانة الاجتماعية في بغداد والمحافظات يوم الخميس ٨/ ٨/ ٢٠١٩، بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من ١٢٣ مليار دينار”، داعيا الاسر المستفيدة الى “مراجعة منافذ الصرف للاستلام”.





وأضاف، ان “مجموع الاسر التي يعيلها رجل بلغ اكثر من ٨١٥ الف اسرة فيما بلغ مجموع الاسر التي تعيلها امرأة اكثر من ٤١٦ الف اسرة”.





وكان وزارة العمل أعلنت في وقت سابق، موافقة مجلس الوزراء على منح الاسر المستفيدة من راتب الاعانة الاجتماعية عيدية الاضحى بمبلغ ١٠٠ الف دينار.





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