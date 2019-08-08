مصر.. معدل التضخم يفاجئ المحللين

2019/08/08 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين

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