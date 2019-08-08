صحيفة خليجية تنشر

2019/08/08 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

نشرت صحيفة خليجية تحذيرات قوى سياسية عراقية من عواقب خطيرة تطال العراق في حال إصراره على تنفيذ خط لتصدير النفط الإيراني إلى سوريا عبر أراضيه.

ونقلت الصحيفة البحرينية في عددها اليوم، تصريحات للنائب العراقي فالح العيساوي يؤكد فيها الخسارة الضخمة التي ستلحق بالبلاد إذا ما وافقت بغداد ...

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