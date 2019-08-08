2019/08/08 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي،اليوم الخميس، عن استمرار موجة الحر الحالية في البلاد حتى منتصف الاسبوع المقبل، مبينة ان درجات الحرارة ستزيد عن الـ 44 درجة مئوية.وذكر بيان تلقته وكالة صدى ان “طقس اليوم الخميس سيكون مشمساً حاراً في اغلب المناطق مع درجات حرارة عظمى مقاربة لليوم السابق”.واضافت ان “بغداد وصلاح الدين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية : استمرار موجة الحر الحالية في البلاد حتى منتصف الاسبوع المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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