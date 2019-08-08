الرافدين: سلفة الـ25 مليون ستمنح للموظفين الموطنة رواتبهم وبدون كفيل

2019/08/08 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، على أن سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم ستكون عن طريق بطاقة الماستر كارد وبدون كفيل.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا سيكون التقديم عليها بواسطة

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