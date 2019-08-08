2019/08/08 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت وسائل اعلام، اليوم الخميس، إلقاء القبض على مدبر عملية هروب سجناء سجن القناة في بغداد يوم السبت الماضي.ونقلت قناة العراقية شبه الرسمية أن “المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت فجر اليوم القبض على العقل المدبر لعملية هروب السجناء من سجن القناة”، دون ذكر أي تفاصيل عن هويته.من جهته أعلن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مدبر عملية هروب سجناء من سجن القناة وكالة خطوة برس.

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