2019/08/08 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: خطط ومشاريع لإنتاج أدوية السرطان وإنتاج العلاجات ذات الجدوى الاقتصادية.مديرية شؤون العشائر تعقد مؤتمرا لمعالجة القضايا الاجتماعية.رئيس الهيئة للحج والعمرة يزور مقر البعثة الدينية للمرجع اليعقوبي دام ظله في مكة المكرمة.البطيخ الأصفر يحسن حالة الكلى ويخلص الجسم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 7 – 8 – 2019 النعيم نيوز.

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