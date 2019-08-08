تصديق اعترافات متهمين بابتزاز نساء عبر مواقع التواصل

2019/08/08 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب ، اعترافات متهم أقدم على ابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كما اعلنت محكمة تحقيق العمارة القبض على متهم آخر هدد امرأة بنشر صورها على الفيسبوك.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له أن “القوات الامنية القت القبض على متهم اقدم على ابتزاز فتاة بنشر […]

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