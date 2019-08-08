2019/08/08 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اختتم منتخبنا الوطني تدريباته، امس الاربعاء، من اجل ملاقاة منتخب سوريا اليوم الخميس لحساب الجولة الرابعة ضمن بطولة “اسياسيل” لاتحاد غرب اسيا التاسعة، حيث خاض منتخبنا تدريباته في الملعب الثانوي في ملعب كربلاء الدولي .وستشهد تشكيلة منتخبنا الوطني، غياب اللاعبين همام طارق و ضرغام اسماعيل، بسبب الإصابة التي لحقت بهما […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليوم..العراق يواجه سوريا في غرب آسيا المركز الخبري الوطني.

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