سامسونج تتفوق على Huawei وآبل في سرعات التحميل الأسرع

2019/08/08 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفقًا لتقرير جديد صادر عن OpenSignal يشمل 40 دولة حول العالم وآلاف الأجهزة، تتمتع هواتف سامسونج بسرعات أعلى على شبكة 4G LTE مقارنة بشركات مثل Huawei و Apple.

إكتشف الباحثون في شركة OpenSignal أن أجهزة سامسونج تعتبر أسرع في 14 سوقًا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت سرعة تحميل الأجهزة التابعة للشركة الكورية الجنوبية أسرع بـ 8.2 ميغابت في الثانية مقارنة بـ iPhone، والنرويج حيث كان مستخدمو سامسونج أسرع بـ 12 ميغابت في الثانية من مستخدمي Huawei، و 14 ميغابت في الثانية أسرع من مستخدمي iPhone.

كانت هواتف iPhone هي الأسرع في الإمارات وتايوان حيث كان iPhone أسرع بـ 14.7 ميغابت في الثانية، و8 ميغابت أسرع من منافسي سامسونج، على التوالي.



وسجل المستخدمون في كندا وسنغافورة سرعات تحميل تبلغ 67.1 ميغابت في الثانية و 65.4 ميغابت في الثانية، ليحتل بذلك هذين البلدين المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، خلف كوريا الجنوبية.

وإذا نظرنا إلى التقسيم حسب فئة الهواتف الذكية، تُعد شركة سامسونج هي الرائدة في سوق الهواتف الذكية الراقية بسرعات تحميل عالمية تصل إلى 26.6 ميغابت في الثانية بينما تعتبر آبل رائدة في فئة الهواتف المتوسطة بسرعات تحميل تصل إلى 16.5 ميغابت في الثانية.

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