سائرون:نسب انجاز البرنامج الحكومي هزيلة

2019/08/08 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس

قالت عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي عن كتلة سائرون النيابية انعام الخزاعي ان نسب الانجاز في برنامج الحكومة كانت هزيلةً مقارنةً بالأهداف العريضة للبرنامج فضلاً عن إن معظم فقراته كانت تكرار للبرامج الحكومية والاستراتيجيات التنموية السابقة ومشتقة منها.

وطالبت الخزاعي في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس”،اليوم الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإعادة النظر بالبرنامج واتخاذ جملة من الاجراءات الرادعة بحق الجهات المتلكئة في انجاز المشروعات، إنه “بعد الضجة الاعلامية التي حظي بها برنامج”عادل عبدالمهدي”الحكومي وما طرحه من اهداف عريضة تنقل البلد من حال الى حال ؛ جاء تقرير المتابعة النصف سنوي مخيباً للآمال ومؤكداً الانتقادات التي وجهت له سابقاً والتي تركز على عدم واقعية المحاور وتفاصيلها لوضع العراق الراهن”.

وأضافت الخزاعي أن “نسب الانجاز كانت هزيلةً مقارنةً بالأهداف العريضة للبرنامج فضلاً عن إن معظم فقرات البرنامج الحكومي كانت تكرار للبرامج الحكومية والاستراتيجيات التنموية السابقة ومشتقة منها ، وبالتالي كان ينبغي أن تفعل فقرات البرنامج الجديد بقياس الامكانات المتاحة والوضع الحالي للبلاد”.

وتابعت ان “تقرير المتابعة النصف سنوي تضمن من جانب آخر جملة من الحيود التي ركزت على ضعف التنسيق بين وزارات الحكومة العراقية خصوصاً بالنسبة لوزارة التخطيط ووزارة المالية وعلاقتها بباقي الوزارات الأخرى”، لافتة إلى “انعكاس الأثر السلبي لضعف الاداء السياسي وخصوصاً فيما يتعلق بعلاقه المركز بالإقليم على تنفيذ البرنامج الحكومي نظراً لحدوث نقص في الايرادات الحكومية الناجم عن تخلف الاقليم في تسليم نفطه لشركة سومو رغم استلام حصته من الموازنة ، بالإضافة إلى غياب العقوبات الرادعة للوزارات والجهات المتخلفة عن انجاز المشروعات بالتوقيتات الزمنية المحددة والذي أعاق تنفيذ محاور البرنامج في الوقت المحدد”.

واوضحت، انه “وفيما يخص عقبات التخصيص المالي وتسريع صرف اموال المشروعات الاستثمارية فهي تكرار لمبررات كل عام تتحجج بها الحكومة لأجل تبرير اخفاق الوزارات والمجالس المحلية في انجاز المشاريع الاستثمارية والخدمية ضمن المدد الزمنية المحددة”، مطالبة عبدالمهدي بـ”إعادة النظر بالبرنامج الحكومي وجعله اكثر واقعية للتطبيق واتخاذ جملة من الضوابط والاجراءات الرادعة بحق الجهات المتلكئة في انجاز المشروعات وتنفيذ ما ورد بالبرنامج الحكومي من تطبيق موازنة البرامج والاداء لعام 2020 كونها ضامن وداعم أساس لتنفيذ البرنامج الحكومي”.

KKK

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