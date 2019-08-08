هل عين عبد المهدي قيادياً ببدر مفتشاً عاماً لوزارة الدفاع.. نائب عنها يوضح

2019/08/08 | 12:51

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بغداد اليوم - خاص

كشفت منظمة بدر بزعامة هادي العامري، الخميس 8 اب 2019، حقيقة تعيين قيادي فيها بمنصب مفتش عام وزارة الدفاع بموجب امر ديواني صادر عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال النائب عن كتلة بدر همام التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "التعيين صحيح وتم وفق أمر صادر عن رئيس الوزراء بالفعل".

واضاف ان التميمي "عمل في ديوان رئاسة الجمهورية وهو من الشخصيات الوطنية المعروفة في ديالى ".

وشغل زياد التميمي منصب آمر لواء 24 في الحشد الشعبي، وهو من القيادات المعروفة في منظمة بدر، وكان يشغل قبل عام 2014 منصب مسؤول المنظمة في قضاء المقدادية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، (08 آب 2019)، امراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية، وتضمن الأمر الديواني تعيين زياد خليفة خزعل التميمي، مفتشا عاما لوزارة الدفاع.

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت لجنة تقييم البرنامج الحكومي، الخميس، 08 آب، 2019، توصياتها، فيما أكدت ضرورة اعادة النظر بالتشريعات الاقتصادية .

ودعت اللجنة في مؤتمر صحفي، الى "التنسيق بين اللجنة ومؤسسات الدولة لتنفيذ البرنامج".

وأوصت بإع

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة تقييم البرنامج الحكومي، الخميس، 08 آب، 2019، أنها لم تجد في البرنامج حلاً لازمة السكن ولا رؤية حول انشاء المدن الصناعية.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي بمشاركة عدد من النواب، "لم نجد في البرنامج الحكومي حلاً لأزمة

بغداد اليوم-بغداد

أكدت لجنة تقييم البرنامج الحكومي، الخميس، 08 آب، 2019، أن اغلب الوزارات تعمل بشكل منفرد ودون تنسيق وهناك غياب للرقابة.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان، "لم نلاحظ الشفافية الكافية في التقرير الحكومي"، مضي

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