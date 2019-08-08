2019/08/08 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثلو سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي مدرسة الإمام الرضا “عليه السلام” في السنغال حي “بيريزاك” بإقليم زيغنشور الذي يديره الشيخ فؤاد درامي.وذلك بحضور شخصيات وأولياء التلاميذ والجيران, مستقبلين الوفد بنشيد المصطفى من قبل التلاميذ, حيث أنشدوه قائمين احتراما وتبجيلا للنبي محمد (ص).وعرف ممثل سماحة المرجع اليعقوبي في اقليم زيغنشور ومدير مدرسة الإمام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثلو المرجع اليعقوبي يزورون مدرسة الإمام الرضا “ع ” في السنغال النعيم نيوز.

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