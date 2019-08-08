2019/08/08 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهرت قوة من اللواء 20 بالحشد الشعبي والجيش، الخميس، طريقين وعدة مناطق شمال جلولاء.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، قوة من اللواء 20 بالحشد الشعبي والجيش نفذت، صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش وتطهير طريق قرية عرب فرج باتجاه الغابة، وطريق الامام الشيخ بابا، وبستان علي مرداس، ومنطقة الحيتان، شمال جلولاء، واسفرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 20 بالحشد والجيش يطهران طريقين وعدة مناطق شمال جلولاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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