2019/08/08 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / خطوة برس أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت، اليوم الخميس، عن القاء القبض على سجين هارب وعصابة سطو مسلح سرقت ٣٣٠ مليون دينار.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، إن خلية الصقور الاستخبارية في النجف تمكنت من القاء القبض على متهم هارب من سجن بادوش قام برتكاب جرائم سطو مسلح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على سجين هارب وعصابة سطو مسلح في النجف وكالة خطوة برس.

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