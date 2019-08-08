2019/08/08 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC حذر عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم الخميس، من أن تنفيذ المادة 140 سيسمح بالتدخل الإقليمي والدولي، مشيراً الى ان تنفيذ المادة يهدد الامن القومي في البلاد.وقال العقابي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، “نحترم قرار المحكمة الاتحادية، ولكن نحن ضد تطبيق المادة 140 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية تحذر من “تدخلات دولية” تهدد الأمن القومي عبر المادة 140 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تحذر من “تدخلات دولية” تهدد الأمن القومي عبر المادة 140) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تحذر من “تدخلات دولية” تهدد الأمن القومي عبر المادة 140) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).