بالوثيقة .. رئيس الجمهورية يصدر مرسوما جمهوريا بتعيين زهير علي شعلان محافظا للديوانية

2019/08/08 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الخميس مرسوما جمهوريا بالرقم 48 بتعيين زهير علي شعلان بمنصب محافظ الديوانية .

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