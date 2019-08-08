2019/08/08 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الخميس، بدور قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد بعمليات إرادة النصر الثالثة وتنسيقها العالي مع القوات الامنية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس اجرى زيارة الى مقر عمليات ديالى للحشد الشعبي وأشاد بقائد العمليات طالب الموسوي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابو مهدي المهندس يثمن دور قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد بعمليات إرادة النصر الثالثة وتنسيقها العالي مع القوات الامنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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