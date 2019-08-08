القانونية النيابية لـ

2019/08/08 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اقترح نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي تعديل الأمر 30 لسنة 2005 الذي اتاح وشكل المحكمة الاتحادية رغم وجود الكثير

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