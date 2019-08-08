مجلس الانبار لـ

2019/08/08 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أعلنت مجلس محافظة الانبار، بان الحكومة المحلية خصصت مبلغ 100 مليار دينار لدعم المشاريع الاستثمارية في عموم مدن المحافظة.

وقال عضو المجلس فرحان محمد

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