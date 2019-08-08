2019/08/08 | 13:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ذي قار توقع مذكرة تفاهم مع 'كيمونيكس انترناشيونال' لحل ازمة المياه ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ذي قار توقع مذكرة تفاهم مع 'كيمونيكس انترناشيونال' لحل ازمة المياه ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ذي قار توقع مذكرة تفاهم مع 'كيمونيكس انترناشيونال' لحل ازمة المياه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).