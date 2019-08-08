ابو منصور حرب - الطبقة العاملة : من طبقة في ذاتها ، الى طبقة لذاتها

2019/08/08 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابو_منصور_حرب " إن الغرض الوحيد للبروليتاريا من معرفة العالم هو تغييره " ماوتسي تونغتعتبر الطبقة العاملة ، أكثر طبقات المجتمع تعرضا للاستغلال و الاضطهاد ، لكن من جهة اخرى تعتبر أكثر طبقات المجتمع انتاجا للثروة ، لذلك يحرص الرأسماليون وأصحاب القرار على مستوى كل بلد ، الى ابقاء هذه الطبقة بعيدة عن أي عمل السياسي جاد إذ يتحكمون في عملها النقابي ويشوهونه ولا يدخرون جهدا لشق صفوفها وبعثرت قواها ذرء لأي تطور ......

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