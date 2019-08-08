2019/08/08 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي احتقار القرآن للحياة 1/4dia.al-shakarchi@gmx.infowww.nasmaa.orgحياتنا هذه التي نعيشها، في عالم الفيزياء أي عالم الطبيعة أو عالم الشهادة حسب المصطلح القرآني، هي التي نعرفها ونؤمن بها بقطع النظر عن أدياننا وعقائدنا وفلسفاتنا، علما يقينيا، لأننا نعيشها، وهذا ما يصطلح عليه في المنطق بالعلم الحضوري، في مقابل ثمة حياة في عالم الميتاف......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ضياء الشكرجي - احتقار القرآن للحياة 1/4) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ضياء الشكرجي - احتقار القرآن للحياة 1/4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).