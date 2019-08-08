عدوية السوالمة - لا يقلقنا تعدد الزوجات........ولكن

2019/08/08 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدوية_السوالمة التعددية في الشراكة الزوجية من قبل الرجل هي من القضايا الشائكة التي يصعب النيل منها , فهي بكل الأحوال تحدث شئنا ام ابينا , في اطارها الشرعي تحت مسمى زوجة ثانية كما في مجتمعاتنا العربية , او في اطارها غير الشرعي تحت مسمى عشيقة كما في المجتمعات االغربية , فبالمحصلة نحن أمام واقع واحد بتسميات مختلفة (زوجة/عشيقة) اذا القضية هنا مجرد تحايل لفظي على الواقع لمسايرة ما تقتضيه الثقافة السائدة في كل مجتمع .......

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