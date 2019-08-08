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امريكا تصدر "تحذير عاجل" لــ السفن التجارية التي تحمل علمها .. لـ امر يخص التهديدات الايرانية ..


امريكا تصدر
2019/08/08 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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