بشير الحداد:تثبيت حقوق المكونات والطوائف هو الضمان لإدامة الاستقرار

2019/08/08 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الخميس، إلى أهمية نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين كافة أبناء الشعب العراقي، مؤكدا ان تثبيت حقوق مكونات والطوائف هو الضمان لادامة الاستقرار.وقال الحداد في كلمته على هامش الذكرى السنوية 86 لمذبحة (پرمتا د سمّيلِ) ضد الآشوريين في دهوك ونينوى بعهد حكومة رشيد عالي الكيلاني

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