مفوضية الانتخابات تحدد موعدي استلام قوائم الاحزاب المجازة وتسجيل التحالفات الانتخابية

2019/08/08 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عن موعد استلام قوائم الاحزاب المجازة وتسجيل التحالفات الانتخابية.

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