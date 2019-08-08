القانونية النيابية تحذر من

2019/08/08 | 13:16

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بغداد/ سومر نيوز

حذر عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم الخميس، من أن تنفيذ المادة...

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