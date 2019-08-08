مدرب برشلونة يبدي تمسكه بلاعبه: لن نفرط به

2019/08/08 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني إرنستو فالفيردي، أن فريقه يفتقد لخدمات الاسطورة الارجنتيني ليونيل ميسي خلال رحلة ميامي الأمريكية.

وتجاوز برشلونة الاسباني نابولي الإيطالي بثنائية مقابل هدف في مباراة ودية جمعت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس .

وقال فالفيردي خلال تصريحاته بعد المباراة "بالطبع نفتقد لميسي في رحلة ميامي، الأجواء هنا استثنائية، كنا نتمنى أن يكون معنا".

وعن إمكانية رحيل كوتينيو قال "كوتينيو لاعبنا ونحن نعتمد عليه، انه معنا وليس علينا أن نعتقد عكس ذلك".

واختتم "يتبقى لنا مباراة تحضيرية أخيرة قبل انطلاق الموسم، أتمنى أن نصل للفورمة اللازمة وحالة الانسجام قبل مواجهة أتلتيك بلباو".

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