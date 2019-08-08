العراق يسلم الكويت 46 رفاتاً من أسراها

2019/08/08 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلّم العراق، الخميس، إلى الكويت 46 رفاتاً في منفذ سفوان الحدودي بمحافظة البصرة، تعود لأسرى كويتيين خلال حرب الخليج، عثر عليهم مؤخراً في مقبرة في بادية السماوة.وقال مسؤول ملف الأسرى في وزارة الخارجية الكويتية ربيع العجساني في حديث صحفي ان “بهذا العدد تكون بلاده قد تسلمت 236 رفاتاً من إجمالي 602 اسير كويتي قتل

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