مفوضية الانتخابات تحدد الموعد النهائي لتسلم قوائم الاحزاب المجازة وتسجيل التحالفات الانتخابية

2019/08/08 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات الدكتور رياض البدران عن ان مجلس المفوضين قرر ان يكون الموعد النهائي لتسلم قوائم الاحزاب السياسية المسجلة والتي تنوي المشاركة في الانتخابات المحلية هو يوم هو الاول من شهر تشرين الاول المقبل .وقال البدران في بيان صحفي :” ان المفوضية حددت ايضا الموعد النهائي لاستقبال […]

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