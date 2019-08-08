2019/08/08 | 13:19

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شروط أميركية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ديفيد هيل: المجلس العسكري و«الحرية والتغيير» تعهدا تكوين حكومة انتقالية مدنية

الخميس

08

أب

2019 :

01:15 pm

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شدد مسؤول أميركي بارز يزور السودان على ضرورة الانتقال إلى حكومة

مدنية تكفل حقوق الإنسان وتحقق السلام وتستجيب للانشغالات الأميركية

بشأن مكافحة الإرهاب، ودعا السودانيين للعمل المشترك لصناعة المستقبل،

وأن حكومة بلاده ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية

للإرهاب، بتحقيق التحول لحكومة مدنية، والاستجابة للانشغالات

الأميركية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.



وقال وكيل الشؤون السياسية في

وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم، إن

توقيع الإعلانين الدستوري والسياسي يمثلان لحظة تاريخية مهمة بالنسبة

للسودانيين، ودعا للعمل المشترك من أجل صناعة المستقبل.وتعد زيارة الرجل الثالث في الخارجية، هي الأولى لمسؤول أميركي للبلاد

منذ إسقاط نظام عمر البشير بثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان)، وتأتي

ضمن جولة قام بها الرجل إلى كل من الصومال وكينيا والسودان.



وأشاد هيل

بدور الاتحاد الأفريقي ودولة إثيوبيا من أجل الوصول بالسودانيين

لتوقيع الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، ودعمهم لفترة الانتقال

للحكومة المدنية.



وكشف عن لقاءات جمعته بممثلين عن قوى إعلان الحرية

والتغيير ورئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان،

وممثلين عن المجتمع المدني، وأبلغهم أن بلاده مهتمة بالانتقال إلى

حكومة مدنية وتحقيق مطالب الشعب السوداني.وقال هيل إنه حث رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقادة قوى إعلان

الحرية والتغيير على العمل المشترك، وعلى إنفاذ الإعلان الدستوري

وتكوين حكومة انتقالية مدنية، بما في ذلك تشكيل مجلس تشريعي، وإنه

تلقى تعهدات قوية بتكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية.



وأوضح المسؤول

الأميركي أن الإدارة الأميركية تركز في علاقتها مع الحكومة المدنية

على كفالة حقوق المرأة وتحقيق السلام والاستقرار، وإجراء تحقيق مستقل

حول الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق، والجرائم التي أعقبت

سقوطه، وصيانة العدالة والحيلولة دون الإفلات من العقاب، ومواجهة

التحديات الاقتصادية، وكفالة حقوق الإنسان.وأشار إلى أن واشنطن منشغلة الآن بالشؤون السياسية المتعلقة بالسودان،

وبخطوات تكوين حكومة مدنية، وطريقة إدارة اقتصاد البلاد، وأنها ستنتظر

لترى ماذا سيفعل السودانيون، وأن حكومته وأصدقاء السودان سيقدمون

الدعم اللازم للسودان، متى استوفى هذه الشروط.



وقال هيل: «الحقيقة

السودان ما يزال ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونحن ننتظر ما

ستفعله الحكومة المدنية، بشأن كفالة الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة

الإرهاب، والانشغالات الأميركية الأخرى، وتتضمن تحقيق الاستقرار

السياسي وتصحيح مسار الاقتصاد» وتابع: «لكننا نركز على العملية

السياسية في الانتقال إلى حكومة مدنية»، مضيفا: «الطرفان قدما تعهدات

قوية بالعمل المشترك لنقل السلطة لحكومة مدنية، وإعادة بناء الثقة

بينهما، لتصحيح المسار ووضع السودان في طريق التنمية المستدامة»،

وتابع: «نتوقع تكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس إرادة الشعب

السوداني».ودخل السودان حقبة جديدة من الحكم المدني ليطوي بذلك صفحة الرئيس

المخلوع عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى ثلاثة

عقود.



ويمهّد الإعلان الدستوري الذي وقّعه الأحد بالأحرف الأولى

المجلس العسكري وقادة حركة احتجاجية غير مسبوقة في السودان، الطريق

أمام حكم انتقالي مستندا إلى اتفاق تاريخي لتقاسم السلطة تم التوصّل

إليه في 17 يوليو (تموز).



ويحدد الاتفاق الأطر لتشكيل حكومة مدنية

انتقالية وبرلمان سيقودان البلاد خلال فترة انتقالية مدّتها ثلاث

سنوات بإشراف هيئة حكم تضم مدنيين وعسكريين.



وبعد مظاهرات وأعمال عنف

استمرّت لأكثر من سبعة أشهر، تم التوصل للاتفاق الذي لقي ترحيبا محليا

ودوليا والذي سيتم توقيعه رسميا في 17 أغسطس (آب) بحضور شخصيات دولية.

وفي اليوم التالي سيتم الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي ذي الغالبية

المدنية.



وفي 20 من الشهر ذاته سيتم تعيين رئيس للحكومة على أن يتم

إعلان أسماء الوزراء في 28 من الشهر الحالي.وسيعقد المجلس السيادي والحكومة أول اجتماع بينهما في 1 سبتمبر

(أيلول)، تبلغ مدة الفترة الانتقالية 39 شهراً ابتداء من توقيع

الإعلان الدستوري على أن تجرى انتخابات في نهايتها.



وستُعطى الأولوية

في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية إلى إرساء السلام بين

الفصائل السودانية في المناطق التي تشهد نزاعات.



وستُكلَّف الحكومة

الانتقالية العمل على إعداد إصلاحات قضائية واقتصادية ووضع أسس سياسة

خارجية متوازنة.



سيتألف المجلس السيادي من 11 عضوا هم ستة مدنيين

وخمسة عسكريين.



وستتولى شخصية عسكرية رئاسته في الأشهر الـ21 الأولى

على أن تخلفها شخصية مدنية للأشهر الـ18 المتبقية.



وسيشرف المجلس على

تشكيل إدارة مدنية انتقالية قوامها حكومة ومجلس تشريعي.

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