حجز اجهزة طباعة الهويات في مطار البصرة.. وايراد تأريخي لطريبل

2019/08/08 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حجز اجهزة طباعة الهويات في مطار البصرة الدولي ومركز كمرك طريبيل يسجل ايراد يومي تجاوز المليار دينار .

وذكرت هيأة المنافذ الحدودية، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " السلطات الكمركية في كمرك مطار البصرة الدولي حجزت اليوم الخميس اجهزة لطباعة الهويات كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها للبلد عن طريق صالات المسافرين دون استحصال الموافقات الرسمية".واضافت الهيأة انها "قامت بأتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ لمخالفتها الضوابط والتعليمات الكمركية".وفي سياق اخر لفتت الى ان "كمرك طريبيل الحدودي سجل يوم امس الأربعاء ٢٠١٩/٨/٧ ايرادا يوميا فاق المليار دينار".يذكر ان الهيأة العامة للكمارك تفرض اجراءات مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية تسيطر من خلالها على عمليات الأدخال المخالفة للمواد والبضائع التي ترد دون موافقات أصولية لها وخاصة تلك التي تمس حياة المواطنين.انتهى

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