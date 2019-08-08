“المعلومة” تنشر تشكيلة المنتخب الوطني لمباراة سوريا

2019/08/08 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يواجه المنتخب الوطني، نظيره السوري اعلى ملعب كربلاء الدولي مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة غرب آسيا.ويسعى المنتخب الوطني الى خطف بطاق العبور الى المباراة النهائية في حال استطاع الفوز في مباراة اليوم، بغض النظر عن نتيجة مباراته الاخيرة امام اليمن.وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها وكالة/ […]

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