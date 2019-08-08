لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تدلي بملاحظاتها عن التقرير النصف سنوي للحكومة

2019/08/08 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … كشفت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي في مجلس النواب ,اليوم الخميس,إن نسبة الانجاز النصف سنوي برأي اللجنة هو 36.5 بالمئة وليس 79% كما قالت الحكومة،و أن نسب انجاز اغلب المشاريع بلغت صفر بالمئة وهذا يعد اخلالا بالتوقيتات.وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان إن البرنامج لم يكن متوائم مع الخطط […]

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