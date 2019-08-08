ممثل المرجع اليعقوبي يلتقي ممثل حزب الرحمن السلامي في بوركينا فاسو

2019/08/08 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى ممثل المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في بوركينا فاسو الشيخ سلام الربيعي ممثل حزب الرحمن السلامي الشيخ سليمان سنكارا وسط مجموعة كبيرة من الشباب في داره في بوبو ديولا سو” .حيث رحب الشيخ سنكارا كثيراً بقدوم الشيخ الربيعي في بلده الثاني على حد تعبيره , ثم تحدث عن النشاطات التي يقوم بها داخل …

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