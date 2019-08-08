رئيس اركان الجيش يستقبل المفتش العام الجديد لوزارة الدفاع

2019/08/08 | 13:22

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلن الناطق باسم مفوضية الانتخابات، رياض البدران، الخميس، 08 آب، 2019، ان المفوضية حددت الاول من تشرين الاول موعداً نهائياً لاستلام قوائم الاحزاب المشاركة بالانتخابات المحلية.

وقال البدران، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم - متابعة

قال نائب رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله، الخميس، 08 آب، 2019، إن تنظيم داعش لن يتمكن من العودة بالرغم من عملياته الإرهابية هنا أو هناك وذلك بعد يوم من نشر تقرير لوزارة الدفاع الاميركية ( البنتاغون ) حذر من خ

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس 8 اب 2019، القبض على العقل المدبر لعملية هروب موقوفي سجن القناة شرقي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات القت فجر الخميس على العقل المدبر لعملية هروب م

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