2019/08/08 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مجلس محافظة الانبار، الخميس، عن تخصيص مبلغ 100 مليار دينار لإعادة للمشاريع الاستثمارية في عموم مدن المحافظة .وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية خصصت مبلغ 100 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية التي يجري فيها العمل في عموم مدن المحافظة ضمن خطة الحكومة المحلية النهوض بالواقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تخصص 100 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تخصص 100 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).