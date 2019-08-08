طريقة مستخدمة لتخفيض الوزن “تحميك” من مرض خطير

2019/08/08 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وجدت دراسة حديثة أن آلات التمرين الرياضي العصرية القائمة على هز الجسم، يمكن أن تساعد في تجنب الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.ووجد العلماء في جامعة “أوغستا” بجورجيا، أن تعريض الفئران لـ “الاهتزاز” زاد من عدد الخلايا التي تكافح الالتهاب.وأدى ذلك إلى تغييرات في بكتيريا أمعاء القوارض، ما ساهم

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